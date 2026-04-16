Maus-tratos, ataques e irregularidades: ações da SMPDA resgatam cães e apreendem aves em Volta Redonda

Uma ação da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SMPDA), resultou no resgate de quatro cães – sendo dois filhotes – na última terça-feira (dia 14), além da apreensão de dois pássaros em situação irregular. Nos dois casos, as ações foram decorrentes de denúncias da população.

Um dos resgates aconteceu no bairro Vila Americana e contou com o apoio da Guarda Municipal. Ao chegar ao local, a equipe da SMPDA constatou que o cachorro vivia em situação de maus-tratos, vivendo em condições insalubres, sem acesso adequado à alimentação e água, além de o tutor não apresentar condições de saúde para prestar os cuidados necessários.

Como o animal demonstrou comportamento de medo durante o resgate, foi necessária a atuação conjunta com agentes da Operação Segurança Presente para garantir a condução segura. O cão foi encaminhado para avaliação veterinária e, após os cuidados necessários, será disponibilizado para adoção responsável. No mesmo local foi apreendido um pássaro sem registro, e foram levadas várias gaiolas que estavam vazias.

A outra ação aconteceu no bairro Santa Rita do Zarur e teve o apoio da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), após denúncias de ataques envolvendo uma cadela. Foi constatado que ela recebia alimentação e cuidados básicos, porém permanecia solta nas ruas, o que resultou no incidente com uma moradora, e somente depois do ataque o animal passou a ser mantido preso.

A equipe da secretaria também identificou a presença de dois filhotes, e os animais foram recolhidos e encaminhados para avaliação veterinária. Assim como no outro caso, eles foram encaminhados para os devidos cuidados e reabilitação. A ocorrência também teve registrada a apreensão de um pássaro sem registro, que estava preso em uma gaiola.

A chefe de fiscalização da SMPDA, Ana Cléa Fontes, destacou que o tutor foi notificado e deverá adequar o local de permanência do animal, garantindo condições adequadas de segurança e bem-estar. “O animal não pode permanecer solto em via pública, nem ser mantido de forma inadequada, como preso em corrente. O tutor foi orientado e terá prazo para regularização. Caso não haja adequação, os animais poderão ser destinados à adoção responsável”, explicou.

O secretário de Proteção e Defesa Animal, Paulinho AP, destacou a importância de a população denunciar ao Poder Público qualquer irregularidade observada com animais.

“Sabemos que algumas pessoas, muitas vezes por desconhecimento, podem não tomar os devidos cuidados, as medidas de segurança e de alimentação necessários para os animais pelos quais são responsáveis, entre outros pontos, e para isso temos o número 156. Mas nosso objetivo não é punir; em primeiro lugar, buscamos o bem-estar dos animais, além de orientar a todos os tutores a respeito dos cuidados a serem tomados.”

Foto: Divulgação/SMPDA.