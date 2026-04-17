Colisão entre moto e carro deixa dois feridos na Dutra, em Itatiaia

Um acidente envolvendo uma motocicleta e dois automóveis deixou duas pessoas feridas na noite dessa quinta-feira (dia 17), na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro ocorreu por volta das 19h, na altura do km 317,6 da pista sentido Rio de Janeiro. A colisão aconteceu na faixa de aceleração de acesso à rodovia, quando uma motocicleta tentou ultrapassar um carro pela direita e acabou colidindo lateralmente com o veículo.

Com o impacto, o condutor da moto perdeu o controle e ainda bateu na traseira de um terceiro automóvel, que não permaneceu no local. Os dois ocupantes da motocicleta foram arremessados ao solo.

As vítimas – condutor e passageiro – foram socorridas por equipes da concessionária CCR e do SAMU e encaminhadas para o Hospital de Emergência de Resende. O estado de saúde deles não foi informado.

Foto: Divulgação/PRF