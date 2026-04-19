Exclusivo: Samu pode ganhar motolâncias para agilizar atendimento em Volta Redonda

O município de Volta Redonda pode sair na frente entre as cidades do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba ao apostar no uso de motolâncias no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para agilizar o atendimento. O Projeto de Lei 150/2025 foi aprovado na quinta-feira (dia 16), em segunda discussão, pela Câmara Municipal, e segue agora para sanção do prefeito Neto (PP).

De autoria do vereador Paulinho do Raio-X (Republicanos), a proposta tem como principal objetivo reduzir o tempo de resposta em ocorrências de urgência e emergência. As motolâncias – motocicletas adaptadas com equipamentos de primeiros socorros – seriam utilizadas para que profissionais de saúde cheguem mais rapidamente ao local da ocorrência, iniciando o atendimento até a chegada da ambulância. Atualmente, o Samu conta com três equipes, sendo uma Unidade de Suporte Avançado (USA) e duas de Suporte Básico (USB), atuando nas ruas da Cidade do Aço.

A medida ganha relevância especialmente em áreas com trânsito intenso ou de difícil acesso, como as regiões do Grande Retiro e do Aterrado, em Volta Redonda, onde veículos maiores enfrentam mais dificuldade de deslocamento. O modelo já é adotado em grandes centros, como o Rio de Janeiro e Brasília, com resultados positivos na redução do tempo de resposta. Com a motolância, a equipe pode prestar os primeiros procedimentos, estabilizando o paciente e aumentando as chances de sucesso no atendimento.

Na justificativa do projeto, o vereador Paulinho do Raio-X destaca a importância do atendimento imediato nos primeiros minutos de uma ocorrência. “A criação do serviço de motolância visa aprimorar o atendimento de urgência e emergência no município, oferecendo uma resposta mais rápida e eficiente, especialmente em áreas de difícil acesso ou com alto índice de congestionamento. O atendimento imediato nos primeiros minutos pode ser crucial para a sobrevivência e recuperação do paciente”, afirma.

Ele também ressalta o impacto direto na eficiência do sistema. “A motolância auxilia na redução do tempo de espera até a chegada das ambulâncias, proporcionando mais agilidade e eficiência no atendimento à população”, completa.

Regulamentação

Caso seja sancionada pelo prefeito, a lei poderá colocar Volta Redonda entre os municípios pioneiros da região na adoção desse modelo complementar de atendimento móvel. A expectativa é que a regulamentação defina detalhes operacionais, como a capacitação dos profissionais, os equipamentos obrigatórios e a integração com a estrutura já existente do Samu.

Inicialmente, a utilização da motolância será mista, contemplando ocorrências clínicas e traumáticas, com o objetivo de reduzir o tempo de resposta, especialmente em casos em que a gravidade das sequelas é tempo-dependente. Conforme orientação do Ministério da Saúde, a motocicleta deverá ser do tipo trail, com motor de 250 cilindradas, escolhida pelo torque adequado às diferentes situações enfrentadas pelo Samu 192, sem a necessidade de altas velocidades. A potência permite condução ágil e segura, possibilitando que a motolância chegue, em média, entre três e cinco minutos antes da ambulância.

936 pacientes em dezembro

Dados do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba mostram a relevância do município na rede regional. Em dezembro de 2025, as unidades da Rede de Urgência e Emergência (RUE) responderam por 31,3% dos atendimentos do Samu, recebendo 936 pacientes de um total de 2.986 ocorrências registradas em 24 unidades de 12 municípios do Sul Fluminense.

A rede municipal conta com os hospitais Dr. Nelson dos Santos Gonçalves (antigo Cais Aterrado), São João Batista, Retiro, além da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santo Agostinho.

O Hospital Nelson Gonçalves, no Aterrado, concentrou o maior número de atendimentos no período (343), o equivalente a 36,6% dos pacientes encaminhados pelo Samu às unidades públicas. O HSJB respondeu por 31,1% dos casos (292); o Hospital do Retiro, por 22% (206); e a UPA do Santo Agostinho por 10,1% (95).

Volta Redonda também aparece com participação na rede privada. O Hospital Santa Cecília realizou 41 atendimentos, enquanto o Hospital Unimed atendeu 47 pacientes. Juntos, eles representaram 2,9% das emergências na região e 9,4% dos atendimentos no município.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 192 é um serviço gratuito que funciona 24 horas por dia, realizando atendimentos em residências, locais de trabalho e vias públicas. As equipes são formadas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores socorristas.

O acesso é feito pelo número 192, que aciona a Central de Regulação das Urgências (CRU), responsável por organizar e direcionar os atendimentos. As ambulâncias são distribuídas de forma estratégica para reduzir o tempo de resposta entre o chamado da população e o encaminhamento aos serviços hospitalares.