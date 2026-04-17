Resende é selecionada entre os cinco municípios do estado para programa “Município Mais Seguro”

A cidade de Resende foi selecionada como uma das cinco do estado do Rio de Janeiro, entre as 92, para integrar o programa “Município Mais Seguro”, iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública voltada ao fortalecimento das políticas de segurança pública em nível local.

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Segurança Pública participou do seminário “Município Mais Seguro”, realizado em Niterói. O encontro reuniu autoridades e equipes técnicas para apresentar as diretrizes do programa e alinhar as estratégias de atuação.

A escolha considera critérios técnicos, como a existência de Guarda Municipal com efetivo superior a 200 agentes, além da capacidade de atuação e organização das estruturas de segurança pública.

O programa, lançado em outubro de 2025, tem como objetivo apoiar os municípios na estruturação da segurança pública local, com foco na prevenção à violência, na qualificação do uso da força e na valorização dos profissionais das Guardas Municipais. Entre os projetos que compõem a iniciativa estão o Escuta Susp (serviço de atendimento psicológico online e gratuito, criado para oferecer acolhimento e apoio emocional aos profissionais da segurança pública), o Nacional de Polícia Comunitária e o Nacional de Qualificação do Uso da Força.

– A escolha de Resende no seleto grupo de municípios que vão compor o início deste projeto mostra o quanto estamos comprometidos com a segurança da população e também com a modernização das políticas públicas voltadas à área. Com o Município Mais Seguro, a Guarda Municipal vai receber novos treinamentos e qualificação para implementar estratégias eficientes de combate à violência – explicou o secretário de Segurança Pública de Resende, José Vicente.