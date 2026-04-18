Homem é preso por descumprir medida protetiva após carro ser incendiado em Rio Claro

Um homem de 42 anos foi preso na manhã deste sábado (dia 18) por descumprimento de medida protetiva, após um episódio de violência que terminou com um carro incendiado, em Rio Claro.

De acordo com informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 6h30, na RJ-139, na localidade de Alto dos Negros. A vítima, de 40 anos, relatou aos agentes que possuía uma medida protetiva contra o suspeito.

Ainda segundo a polícia, ao chegarem ao local, os agentes constataram que o veículo da vítima havia sido queimado. O suspeito também foi localizado e, junto com a vítima, encaminhado ao Hospital Nossa Senhora da Piedade para atendimento médico.

Após o registro do caso na 168ª Delegacia de Polícia, o homem foi preso em flagrante pelos crimes de descumprimento de medida protetiva, resistência e vias de fato. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

O caso segue sob investigação.