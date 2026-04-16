Itatiaia registra menor temperatura do ano de 2026

Nesta quinta-feira (dia 16), o Parque Nacional do Itatiaia registrou a menor temperatura de 2026. O Parque marcou -4,7° C, confirmando o segundo dia consecutivo de frio intenso. Na quarta-feira (dia 15), o parque já havia registrado -4,6° C.

Os dados são da WS Consultoria Climatológica, empresa parceira do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura de -4,7° C foi registrada nas primeiras horas da manhã por um termômetro instalado na estação de Campo Belo (RJ/MG), localizada no Parque Nacional do Itatiaia, uma das regiões conhecidas por apresentar as temperaturas mais baixas da área.

“O registro reforça a importância do Parque Nacional do Itatiaia para a região, já que suas características geográficas favorecem a ocorrência de frio intenso. O parque é motivo de orgulho para nossa cidade e uma referência em clima, fauna e flora, atraindo visitantes de cidades vizinhas e turistas de todo o país em busca de experiências na serra”, destacou o prefeito Kaio Márcio.

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