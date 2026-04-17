Polícia prende dois e apreende drogas em condomínio do Minha Casa Minha Vida, em Volta Redonda

Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de dois homens e na apreensão de entorpecentes na tarde desta sexta-feira (dia 17), no bairro Roma II, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada na Estrada Cabeceira do Brandão, em um conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida, após denúncia de moradores sobre tráfico de drogas na região.

De acordo com a PM, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT I) e do Serviço Reservado realizaram um cerco tático entre os blocos do condomínio, onde flagraram um grupo de suspeitos em atitude considerada típica de comercialização de drogas. Durante a abordagem, parte dos envolvidos conseguiu fugir, mas quatro homens foram detidos.

Com eles, os policiais encontraram uma bolsa contendo cerca de 320 gramas de maconha, 169 gramas de cocaína e pequenas quantidades de crack, além de R$ 220 em dinheiro, três celulares e um rádio transmissor.

Entre os detidos, um homem de 30 anos permaneceu preso em flagrante por tráfico e associação para o tráfico, conforme a Lei de Drogas. Outro suspeito, de 31 anos, também foi preso após a constatação de um mandado de prisão em aberto válido até 2030. Os demais envolvidos, de 42 e 27 anos, foram ouvidos e liberados.

A ocorrência foi encaminhada para a 93ª Delegacia de Polícia, que ficará responsável pelas investigações.

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