VR: PF prende homem com 45kg de pasta base de cocaína e diversos celulares

A Polícia Federal prendeu, na sexta-feira (dia 17), em flagrante, um homem que transportava 45 kg de pasta base de cocaína e diversos aparelhos celulares, na Rodovia Presidente Dutra, altura do município de Volta Redonda/RJ.

A ação de fiscalização, desenvolvida no âmbito da Missão Redentor II, ocorreu durante barreira policial montada por policiais federais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) e do Grupo de Investigações Sensíveis (GISE) da PF/RJ. Os policiais interceptaram um caminhão conduzido por um motorista natural do Espírito Santo, que trafegava no sentido São Paulo–Rio de Janeiro.

O veículo transportava, formalmente, uma carga de materiais de limpeza. Contudo, com o emprego de cães farejadores (K9) e técnicas de busca veicular, as equipes lograram êxito em localizar o entorpecente e os dispositivos eletrônicos ocultos em meio à carga lícita. A droga tinha como destino o abastecimento de comunidades fluminenses dominadas pelo crime organizado.

Um fato que chamou a atenção da equipe policial e demonstra a sofisticação logística da organização criminosa é que cerca de 5 kg da pasta base de cocaína já se encontravam preparados e fracionados em cápsulas próprias para serem engolidas. Este método evidencia a preparação da substância para o transporte por meio de “mulas”, indicando o desdobramento da carga para rotas pulverizadas ou até mesmo tráfico internacional.

A ação materializa as diretrizes da Força-Tarefa Missão Redentor II, no escopo da ADPF 635 (STF), que estabelece como prioridade a desarticulação logística e financeira das facções criminosas, interceptando os insumos entorpecentes antes de seu ingresso nas áreas urbanas conflagradas.

O motorista, o caminhão e todo o material apreendido foram encaminhados à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro para a lavratura do auto de prisão em flagrante. O preso foi encaminhado ao sistema prisional e responderá pelo crime de tráfico interestadual de drogas.