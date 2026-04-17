Inovação e desenvolvimento colocam Volta Redonda em evidência no Prêmio Sebrae 2026

Volta Redonda reafirma seu protagonismo no cenário estadual ao participar da XIII edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE), destacando iniciativas que impulsionam o desenvolvimento econômico, a inovação e a inclusão social. Promovido pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), o prêmio reconhece práticas inovadoras das administrações municipais que fortalecem o ambiente de negócios e estimulam o empreendedorismo local.

A premiação contempla iniciativas em diversas áreas estratégicas da gestão pública, sendo dividida nas categorias: Simplificação; Sala do Empreendedor; Compras Governamentais; Empreendedorismo na Escola; Inclusão Socioprodutiva; Turismo & Identidade Territorial; Sustentabilidade e Meio Ambiente; Empreendedorismo Rural; e Gestão Inovadora.

Mais do que uma premiação, o PSPE se configura como uma agenda estratégica de valorização do papel dos municípios na construção de ambientes favoráveis aos pequenos negócios, à inovação e à melhoria da qualidade de vida da população. A edição 2026 reuniu 59 projetos inscritos, contemplando iniciativas de 46 municípios fluminenses.

Nesta edição, Volta Redonda inscreveu projetos em diferentes frentes e marcou presença em duas categorias. Em Turismo & Identidade Territorial, o município participou com o projeto “Turismo em Volta: Uma Nova Onda de Desenvolvimento Territorial”, que aposta no fortalecimento das potencialidades locais como vetor de desenvolvimento econômico. Já na categoria Inclusão Socioprodutiva, o projeto “Potencializando Trajetórias: Ferramentas para Empreender em Volta Redonda” evidencia o compromisso da gestão com a geração de oportunidades, capacitação e incentivo ao empreendedorismo como instrumento de transformação social.

Durante a abertura da cerimônia, representantes do Sebrae destacaram a importância da premiação como instrumento de disseminação de experiências exitosas e estímulo à modernização da gestão pública. Segundo o gerente de Políticas Públicas do Sebrae RJ, Tito Riff, a atuação dos escritórios regionais é fundamental nesse processo, por estarem próximos da realidade dos municípios, apoiando gestores e fortalecendo parcerias que contribuem diretamente para o desenvolvimento local.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, a participação no prêmio reforça a consistência das políticas públicas implementadas no município. “Estar presente em uma premiação como essa mostra que Volta Redonda está no caminho certo, investindo na inclusão produtiva, valorizando os talentos locais e criando um ambiente cada vez mais favorável para quem quer empreender”, afirmou.

O prefeito Antonio Francisco Neto também destacou a importância da participação do município. “Volta Redonda tem trabalhado de forma planejada para gerar oportunidades, incentivar o empreendedorismo e promover o desenvolvimento econômico com inclusão social. Participar de um prêmio como esse reforça que estamos avançando com políticas públicas que fazem a diferença na vida das pessoas”, disse.

A cerimônia oficial aconteceu nessa quinta-feira, 16, no Hotel Windsor Guanabara, reunindo gestores públicos e representantes de diversas cidades fluminenses. Os projetos inscritos seguem como exemplos de boas práticas e iniciativas que fortalecem o ambiente empreendedor e o desenvolvimento local.

Com mais essa participação, Volta Redonda consolida sua posição como referência em gestão pública empreendedora no estado do Rio de Janeiro, demonstrando que planejamento, inovação e investimento em pessoas são pilares fundamentais para o desenvolvimento econômico e social.

O prêmio

O Prêmio objetiva reconhecer, divulgar e premiar gestores públicos que tenham elaborado projetos e implementado ações comprovadas, com foco no desenvolvimento e competitividade dos pequenos negócios e que tenham contribuído para o crescimento econômico e social de seus municípios.

A premiação é destinada a selecionar e premiar as melhores iniciativas do setor público municipal, em várias categorias. Com essa iniciativa, o Sebrae pretende fomentar, pouco a pouco, a transformação da sociedade por meio de histórias de transformação, de inclusão e de inovação, conforme procedimentos descritos no regulamento.

Fotos Geraldo Gonçalves – Secom PMVR.