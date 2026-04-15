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Sindicato dos Metalúrgicos cobra início das negociações do acordo coletivo com a CSN

Por
FOLHA DO ACO
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O Sindicato dos Metalúrgicos esteve, nesta quarta-feira (dia 15), na portaria da Usina Presidente Vargas (UPV), em ato para cobrar o início das negociações do acordo coletivo dos trabalhadores da CSN.

Em seu discurso, a direção da entidade reforçou que não vai parar enquanto não obtiver respostas concretas da empresa. “Estamos firmes na luta. Não aceitaremos silêncio diante das reivindicações da categoria. A CSN precisa se posicionar e apresentar soluções para os trabalhadores”, disse o presidente Odair Mariano, que reafirmou que seguirá pressionando até que haja avanços nas negociações e que a voz dos trabalhadores seja respeitada.

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