19.1 C
V Redonda
sexta-feira, abril 17, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Início Região Colisão traseira deixa motorista ferido na Dutra, em Porto Real

Colisão traseira deixa motorista ferido na Dutra, em Porto Real

Por
FOLHA DO ACO
-

Um acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão deixou um homem ferido no fim da tarde desta quinta-feira (dia 16), na Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão traseira aconteceu por volta das 17h20, na altura do km 299 da pista sentido São Paulo. Uma caminhonete bateu na traseira de um caminhão que seguia pela via.

O motorista do caminhão não se feriu. Já o condutor da caminhonete foi socorrido com ferimentos por uma equipe de resgate da concessionária CCR e encaminhado para o Hospital de Emergência de Resende.

Foto: Divulgação/PRF

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© 2019 Folha do Aço. Todos os Direitos Reservados.