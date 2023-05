Morreu na quarta (dia 17), aos 65 anos, José Carlos Silvério, conhecido como “Abacaxi”. A morte foi confirmada por sua irmã.

Ele estava internado no Hospital Regional, no bairro Roma, após dar entrada na UPA do Santo Agostinho com pressão alta.

José Carlos ganhou o apelido na década de 1980, quando “ganhou” um abacaxi por ter sido considerado um dos piores calouros no Programa do Chacrinha. Ele chegou a ser um dos entrevistados do documentário sobre Chacrinha (“Alô, alô, Terezinha”), produzido por Nelson Hoineff e lançado em 2011.

Ainda não há definição do horário e o local do sepultamento.