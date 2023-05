O governador Cláudio Castro assinou, na quinta-feira (dia 18), o Plano Estadual de Reordenamento do Serviço de Acolhimento Institucional da rede estadual. O projeto prevê a criação de residências inclusivas nos centros urbanos, que substituirão os abrigos do Estado, visando à inclusão dos acolhidos na vida comunitária e social, além de proporcionar proteção em tempo integral. O serviço é destinado a jovens e adultos com deficiência e em situação de dependência.

“Não estamos investindo apenas nas residências inclusivas, mas sim na qualidade de vida de jovens e adultos que foram abandonados. Eles são acolhidos pelo Governo do Estado, somos parte da família de cada um deles”, ressaltou o governador Cláudio Castro.

A medida prevê, a princípio, a criação de 17 casas inclusivas, para os 165 acolhidos pelos quatro abrigos do Estado. Cada lar receberá 10 pessoas, para que o atendimento seja destinado às especificidades de cada usuário.

“A data para a assinatura do plano é muito significativa. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Muitos jovens acolhidos pelos abrigos passaram por abuso sexual e agora estão seguros, sob proteção do Estado”, explicou a secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosangela Gomes.

A residência inclusiva é uma unidade que oferta serviço de acolhimento institucional, no âmbito da proteção social especial de alta complexidade do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), para jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Essas casas serão adaptadas com estrutura física adequada e ficarão localizadas nos centros urbanos, para facilitar a construção progressiva da autonomia e do protagonismo no desenvolvimento das atividades da vida diária.

“Hoje é um dia memorável, um marco. O Estado, como garantidor de direitos, está fazendo com que essas pessoas sejam vistas e acolhidas, dentro da sua individualidade”, disse a diretora do abrigo Rego Barros, Marilia Barbosa.