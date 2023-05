A Prefeitura de Volta Redonda inaugura na próxima sexta-feira (dia 26), às 10h, os 30 novos leitos do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), o Hospital do Retiro, que vão ampliar em quase 20% a capacidade da unidade hospitalar. As obras de adequação do espaço já foram concluídas e as equipes estão fazendo os últimos ajustes nos equipamentos, para que o local esteja disponível para entrar em operação e beneficiar a população.

“Já estamos preparando a contratação do pessoal que vai trabalhar no local e, em breve, teremos mais recursos para atender nosso povo com qualidade. Em 2021, inauguramos mais de 30 leitos neste mesmo hospital. Ou seja, são mais de 60 leitos somente entre 2021 e o primeiro semestre de 2023. O que em muitas cidades é um novo hospital, temos aqui em um anexo”, explicou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Os novos leitos vão funcionar no terceiro andar do prédio anexo do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda) – Ambulatório Unifoa Dr. Leonardo Mollica. Com investimento de mais de R$ 1,3 milhão, de recursos próprios do município, a capacidade de atendimento da unidade será ampliada de 152 para 182 leitos, um aumento de quase 20%.

“Está tudo ficando muito bonito, com cadeiras boas para os acompanhantes. A gente sabe que ainda tem muita coisa para fazer pela nossa saúde, mas sem dúvidas estamos avançando”, frisou o prefeito.

A diretora-geral do hospital, Márcia Cury, ressaltou que esse investimento vai ajudar também na redução das filas de espera. “O objetivo é continuarmos melhorando a qualidade no atendimento dos nossos pacientes, além de ajudar a desafogar outras unidades. Queremos assegurar o acolhimento humanizado e melhorar a experiência ao paciente, proporcionando a ele conforto, comodidade e funcionalidade”, disse Márcia Cury.

Foto: divulgação/PMVR