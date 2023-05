Suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e policiais militares entraram em confronto na terça-feira (dia 23), no Morro de Santo Antônio, no Centro de Angra dos Reis. O tiroteio terminou com uma mulher morta e dois homens, de 26 e 23 anos, foram baleados.

A Polícia Militar informou que os agentes estavam em patrulhamento quando foram alvos dos disparos e revidaram. Um dos agentes também ficou ferido depois de ser atingido por estilhaços durante o confronto. Todos foram socorridos e encaminhados para o Hospital Municipal da Japuíba, onde a mulher veio a óbito. Ela era apontada como uma das lideranças do tráfico de drogas no local, segundo a PM.

Os dois baleados estão internados sob custódia da Polícia Militar. O policial foi atendido e liberado logo em seguida.

Foram apreendidos com os suspeitos dois revólveres, um simulacro de pistola, dois celulares, dois rádios transmissores, uma roupa de camuflagem, 65 cápsulas de cocaína, 68 trouxinhas e 58 pedaços de maconha, munições e uma quantia de dinheiro em espécie.

O material foi encaminhado para a delegacia de Angra dos Reis.

Foto: PM