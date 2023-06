Policiais civis da 90ª DP (Barra Mansa) prenderam no início da tarde desta quinta-feira (dia 15), no bairro Ano Bom, um homem de 58 anos suspeito de diversos furtos de celular.

Com o indiciado foi apreendido um aparelho celular subtraído no mesmo dia, no centro da cidade. Segundo a Polícia Civil, a vítima recebeu o aparelho de volta. O elemento é suspeito de diversos furtos na cidade e tem vasta ficha criminal por vários crimes do Código Penal.

A prisão faz parte da força-tarefa criada na cidade para coibir os crimes violentos.

Foto: Divulgação