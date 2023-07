Na noite de sábado (dia 1º), um policial militar foi alvejado por tiros durante uma tentativa de abordagem a um suspeito de 24 anos no bairro Boa Vista, em Barra Mansa. O fato ocorreu na Rua Miguel Gomes de Souza.

De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes, em patrulhamento, notaram o suspeito com um objeto suspeito na cintura. Ao tentarem abordá-lo, o indivíduo reagiu e entrou em confronto físico com um sargento e, posteriormente, com um cabo, que tentava ajudar o colega. Durante o confronto, o cabo foi atingido por três tiros.

O policial foi levado consciente para a Santa Casa de Barra Mansa e submetido a uma cirurgia. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

Um suspeito foi preso e outros três foram detidos. A apreensão incluiu uma pistola calibre .40, um carregador e duas munições. A ocorrência foi registrada na 90ª DP (Barra Mansa).

Foto: Reprodução