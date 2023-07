Na tarde da última terça-feira (dia 4), o presidente da FOA, Eduardo Prado, assinou um Termo de Cooperação Técnica com representantes do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRCRJ). Medida que beneficiará os estudantes do Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA.

A reunião aconteceu no Campus Olezio Galotti, onde foi alinhado que o CRC oferecerá orientações profissionais para os estudantes de graduação. A ideia é que sejam trabalhados temas sobre abertura de empresa, regime tributário entre outros assuntos relevantes para que os universitários – principalmente aqueles que desejam empreender – concluam a graduação já preparados com essa visão profissional.

Participaram da ocasião o conselheiro e coordenador das comissões do CRCRJ, Ademilton Dantas; a delegada do CRCRJ em Volta Redonda, Giselle Confort; o presidente da Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Volta Redonda (Aescon-VR), Antônio ‘Toninho’ Telles; e Guto Haasis, contador da G2C Contabilidade.

Cont in Rio Volta Redonda

Durante a reunião, os representantes do conselho apresentaram ao presidente da FOA o evento Cont in Rio, que pela primeira vez será sediado em Volta Redonda. Com programação nos dias 20 e 21 de julho, a sétima edição do encontro acontecerá no Teatro Franklin Carvalho Júnior (anexo ao Colégio Getúlio Vargas), no bairro Laranjal.

Para garantir a oportunidade de participação nesse evento tão importante, a FOA adquiriu 50 ingressos para serem distribuídos a alunos do UniFOA.

Segundo a delegada do CRCRJ, além de painéis e palestras com profissionais renomados, o evento apresenta uma ampla feira de negócios, entretenimento e proporciona aos profissionais, estudantes e jovens lideranças a experiência de participar de uma convenção em suas respectivas regiões. Além da oportunidade de fazer networking e ainda curtir um happy hour ao final dos dois dias de evento.

Os palestrantes confirmados no Cont in Rio Volta Redonda podem ser conferidos pelo Instagram do CRCRJ, neste link.

Os ingressos e outras informações podem ser adquiridos aqui.