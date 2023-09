Uma carreta que transportava carga de vidro tombou nesta segunda-feira (dia 4) no retorno do km 305 da Rodovia Presidente Dutra, próximo à Graal Embaixador, em Resende. Por conta do acidente, o trecho encontra-se fechado para destombamento do veículo e limpeza de pista.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, apesar da gravidade do acidente, o motorista da carreta saiu ileso, sofrendo apenas ferimentos leves. Até o momento, não há previsão para a liberação do retorno e a retomada do tráfego normal naquela região.

As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Foto: Divulgação/PRF