Agentes da 93ª DP (Volta Redonda), sob a coordenação e orientação do delegado titular Vinícius Coutinho, cumpriram na manhã desta quinta-feira (dia 14) um mandado de prisão contra um homem, de 44 anos, tido pela Polícia como extremamente perigoso. Ele é suspeito de ser um matador profissional de uma facção criminosa que atua na cidade.

Além disso, o homem seria gerente do tráfico no bairro Santa Cruz/Inga 2. De acordo com investigações, o alvo cometeria homicídios a mando de um traficante que é uma das principais lideranças do Comando Vermelho na região Sul Fluminense.

O preso agora será recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado à disposição da Justiça.