Policiais militares do 10º Batalhão (BPM) prenderam, nesta quarta-feira (dia 19), um homem de 66 anos por porte ilegal de arma de fogo, em Vassouras. A ação ocorreu na RJ-137, no bairro Ipiranga.

Visando a averiguação de pessoas e veículos em atitude suspeita, os agentes tiveram a atenção voltada para um SpaceFox. Ao abordarem o motorista e realizarem uma revista, os policiais encontraram embaixo do banco do carro um revólver calibre .38 e duas bolsas contendo 32 munições do mesmo calibre intactas. O condutor do veículo informou que possuía registro do revólver, mas não apresentou qualquer documentação no momento da abordagem.

O idoso, que não possui antecedentes criminais, acabou preso em flagrante e conduzido à 95ª DP (Vassouras), onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme o Art. 14 da Lei 10.826/03. Após apreciação da autoridade policial, ele foi recolhido ao setor de carceragem da Unidade de Polícia Judiciária (UPJ), onde permanecerá à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação