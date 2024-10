Um casal ficou ferido na tarde deste sábado (dia 19), após um acidente envolvendo uma motocicleta na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada por volta das 15h16, com informações sobre a queda de motociclista no km 330, sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a equipe DELTA da 7ª Delegacia da PRF, que se deslocou ao local, o condutor da moto, um homem de 41 anos, perdeu o controle da motocicleta Honda CB 600 Hornet, resultando na queda. Ele e a passageira, de 36 anos, sofreram ferimentos e foram socorridos pela equipe de resgate da concessionária CCR NovaDutra, sendo encaminhados ao Hospital de Emergência de Resende.

Segundo informações preliminares, chovia no momento do acidente, o que pode ter contribuído para a perda de controle do veículo. Apesar do acidente, a pista não precisou ser interditada e o tráfego seguiu normalmente no local.

Foto: Divulgação/PRF