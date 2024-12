Um homem de 49 anos morreu na tarde da última sexta-feira (dia 13), após ser atropelado na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. O acidente ocorreu por volta das 16h25, no km 318 da pista sentido sentido São Paulo. A vítima era natural de Itamhandu (MG).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem foi atingido por uma carreta e morreu ainda no local. O motorista do veículo permaneceu para prestar socorro e relatou que havia avistado a vítima caminhando pelo acostamento momentos antes. Segundo ele, o pedestre teria se deslocado para o meio da pista quando o veículo já estava próximo, impossibilitando qualquer tentativa de evitar o impacto.

A equipe CHARLIE da 7ª Delegacia da PRF esteve no local para realizar os procedimentos necessários. O Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT) foi elaborado pela PRF para auxiliar na investigação, que agora está sob responsabilidade da 99ª DP (Itatiaia).

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.

Foto: Divulgação/PRF