O prefeito Tande Vieira esteve no CIEP 489, nesta segunda-feira (dia 27), acompanhando a preparação para o início do ano letivo, que começa no próximo dia 5 de fevereiro. O vice-prefeito, Davi do Esporte, o diretor da unidade, José Djalma, e a diretora adjunta, Juliana Reis, acompanharam o prefeito durante a visita. Tande aproveitou para anunciar que ainda neste ano, a prefeitura vai ampliar a educação em tempo Integral na rede municipal em mais sete escolas, aqui em Resende.

“Foi uma promessa de campanha, e quero parabenizar toda a equipe da secretaria de Educação, secretária Rosa, professora Alice e todo mundo que está empenhado para ampliar o ensino integral, e pelo trabalho e dedicação com os nossos alunos. Agradeço muito ao Diogo, por ter deixado tudo encaminhando, material e uniformes prontos para o início do ano letivo, que vai ser no próximo dia 05”, disse Tande.

As escolas que vão começar esse ano em tempo integral são: EM Maria de Assis Barboza; EM Esther Politi; EM Professor Carlinhos; EM Coronel Arthur Baptista Filho; EM Francisco Quirino Diniz; EM Luiz Pistarini; EM Francisco Tavares.

Ano letivo começa no dia 5 de fevereiro

O prefeito Tande reforçou que o material já foi distribuído para todas as escolas, que já estão preparadas para receberem os alunos na próxima semana.

“A gestão do Diogo investiu muito na qualidade dos serviços básicos da escola, exemplo disso foi a melhora da qualidade da merenda escolar, com uma alimentação mais nutritiva, incluindo cardápio diferenciado para crianças com restrição alimentar, novos uniformes, material e professores capacitados. Esses avanços nos levaram a ser reconhecidos, em 2024, como “Melhor Educação Básica” do Estado, com o prêmio Cidades Excelentes. Vamos da continuidade a todo esse trabalho feito na Educação até aqui”, finalizou Tande Vieira.

Foto: Divulgação