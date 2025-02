O Clube de Benefícios da FOA, agora chamado Cêbe FOA, acaba de ganhar um novo aplicativo que, segundo os desenvolvedores, promete mais praticidade e autonomia para seus usuários. O lançamento do app marca um passo na modernização do serviço, proporcionando uma experiência mais intuitiva para os participantes e facilidade na gestão das empresas parceiras.

Um dos grandes destaques deste projeto é que ele foi desenvolvido por Jader Cardoso, egresso do curso de Sistemas de Informação do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), que foi responsável por todo o desenvolvimento do app, incluindo stacks, back end e front end. Já Daniel Ramalho, egresso do curso de Design do UniFOA, contribuiu com a criação da nova identidade visual do aplicativo.

A ideia de criar um aplicativo novo surgiu a partir da insatisfação com o sistema utilizado anteriormente. Segundo Jader, a versão anterior possuía diversas limitações, como a dificuldade de incluir novas empresas e a falta de autonomia para a gestão interna. “As empresas que cadastrávamos acabavam ficando de escanteio, pois a empresa desenvolvedora do antigo aplicativo priorizava seus próprios parceiros. Com isso, propus para a equipe da FOA: ‘Que tal criarmos nosso próprio aplicativo?’”, explica Jader.

O projeto saiu do papel rapidamente. Em outubro de 2024, ele começou o desenvolvimento do app, dedicando horas extras e muito esforço para garantir que a nova plataforma fosse mais funcional e eficiente. “O objetivo era criar um sistema simples, funcional e que desse total autonomia para a equipe administrar as empresas cadastradas, além de facilitar a experiência do usuário”, ressalta.

Jader sempre teve um grande interesse por tecnologia. Durante sua graduação no UniFOA, participou de projetos e desafios que o ajudassem a aprimorar suas habilidades. Ele se destacou em disciplinas voltadas para desenvolvimento de software e chegou a participar de iniciativas acadêmicas voltadas para inovação. “Sempre gostei de desafios e sabia que para crescer na área precisava me dedicar além da sala de aula. Fiz estágios, participei de eventos e sempre estive envolvido em projetos que pudessem me preparar para oportunidades como essa”, conta.

Para acompanhar essa mudança, Daniel Ramalho, egresso do curso de Design do UniFOA, foi o responsável pela identidade visual do novo Cêbe FOA. “Durante várias reuniões com o setor de Relacionamento e Serviços, percebemos a necessidade de um reposicionamento estratégico para o antigo ‘Clube +’. Foi uma grande oportunidade assumir esse desafio e ajudar a redefinir a marca”, conta.

O trabalho foi realizado em parceria direta com Jader para garantir que a identidade visual estivesse alinhada com a interface do aplicativo. “Foi uma parceria e tanto! Trabalhamos juntos para que tudo se mantivesse consistente dentro do app. Apresentamos a nova marca e ele implementou tudo com muito cuidado, seguindo à risca as diretrizes definidas”, destaca Daniel.

Formação acadêmica como base para o sucesso

Ambos os egressos ressaltaram a importância da formação no UniFOA para que pudessem atingir esse nível de execução profissional. “Tive professores muito bons, que me ensinaram uma base muito sólida. Além disso, estudei muito, fiz cursos e projetos, mas toda essa base eu adquiri na faculdade”, afirma Jader. Durante sua trajetória acadêmica, ele também buscou se especializar em desenvolvimento de aplicativos e tecnologias emergentes, sempre acompanhando as tendências do mercado de TI.

Para Daniel, o aprendizado no curso de Design foi essencial. “Como designer, sou treinado para ser um solucionador de problemas. Nesse projeto, unimos metodologia, domínio de softwares de criação e conhecimento em branding. Tudo isso começou na minha fase acadêmica aqui no UniFOA”, comenta. Ele também destaca a importância das experiências extracurriculares, como participação em projetos de extensão que o ajudaram a desenvolver um olhar mais estratégico para o mercado.

O lançamento do novo aplicativo do Cêbe FOA não só moderniza a plataforma de benefícios, mas também reforça a qualidade do ensino oferecido pelo UniFOA. A história de Jader Cardoso e Daniel Ramalho é um exemplo de como o conhecimento adquirido na universidade pode ser aplicado na prática para criar soluções inovadoras e relevantes para a comunidade.