Um homem foi espancado no domingo (dia 23), em Piraí, após uma briga por causa de som alto em um aniversário. Ele teria se desentendido com o aniversariante e o ameaçado com um revólver Taurus calibre .38.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito do crime foi espancado por populares após o ocorrido.

A arma foi entregue aos agentes pela irmã da vítima e estava com quatro munições intactas e um cartucho deflagrado.

Ele vai responder pelo crime de tentativa de homicídio.