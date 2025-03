Um homem de 40 anos foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal na tarde de sexta-feira (dia 28), em Resende, transportando ilegalmente duas aves da fauna silvestre. A abordagem ocorreu no km 310, na pista auxiliar da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Paraíso.

Durante verificação no interior do veículo, um Fiat Siena, foi encontrada uma gaiola contendo as duas aves da espécie Psittacara leucophthalmus, vulgo Periquitão Maracanã, também chamado de maritaca. Questionado sobre a origem das aves, o condutor disse que havia ganhado de um amigo, funcionário de um hotel em Resende.

A equipe deslocou até o estabelecimento e identificou o outro indivíduo, de 42 anos, que alegou que as aves, ainda filhotes, estavam incomodando os hóspedes e que, por isso, havia retirado e dado ao seu amigo. No entanto, segundo a PRF, nenhum dos dois homens possuem autorização de criador de animais silvestres ou qualquer documentação que permitisse tal procedimento.

Diante do exposto, foi caracterizado crime ambiental e os dois indivíduos foram detidos. Ainda de acordo com a PRF, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO) em desfavor deles, tendo ambos assinado se comprometendo a comparecer ao Juizado Especial Criminal (JECRIM) quando forem intimados. Os dois foram liberados para responder pelo crime em liberdade e as aves foram apreendidas e encaminhadas à Agência de Meio Ambiente de Resende (AMAR) para os devidos cuidados e posterior reintegração à natureza.

Foto: Divulgação/PRF