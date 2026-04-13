Motorista embriagado é preso após acidente em Volta Redonda

Um motorista foi preso em flagrante por dirigir embriagado na noite do último sábado (dia 11), após se envolver em um acidente de trânsito na Rua Anael Nascente, no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada por volta das 23h e mobilizou agentes da Guarda Municipal. Não houve feridos.

A Guarda Municipal foi acionada após o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) receber um chamado informando que um dos condutores envolvidos estaria sob efeito de álcool. A colisão envolveu um Peugeot 206 e um Volkswagen Polo. Os motoristas foram identificados no local e apresentaram a documentação obrigatória.

Diante da suspeita, ambos foram submetidos ao teste do etilômetro. A condutora do Polo apresentou resultado negativo (0,00 mg/L). Já o motorista do Peugeot registrou 0,91 mg/L, índice significativamente acima do limite permitido por lei, configurando crime de trânsito.

Com a confirmação da embriaguez, os agentes deram voz de prisão ao condutor, que foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde permaneceu preso por dirigir sob efeito de álcool. A autoridade policial arbitrou uma fiança no valor de R$ 1.620,00.

Veículo irregular removido

Durante a verificação, os agentes constataram ainda que o Peugeot apresentava irregularidades. O automóvel foi removido ao depósito público com o apoio de reboque e autos de infração foram lavrados.

Foto: Divulgação/Semop.