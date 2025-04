Concessionária realiza novas detonações de rochas na Serra das Araras entre os dias 8 e 10 de abril

A CCR RioSP informa que segue com a programação de desmontes de rochas nesta semana. As atividades estão programadas para acontecer nesta terça (dia 8), na quarta (dia 9) e na quinta-feira (dia 10), das 13h às 15h. Durante os serviços, a pista de subida (sentido São Paulo) da Serra das Araras na altura do km 225, em Paracambi, será bloqueada.

Todo o local estará sinalizado, e haverá orientações sobre as atividades que serão realizadas. A concessionária reforça a importância de respeitar a sinalização implantada no local e o limite de velocidade.

Para os motoristas que utilizam a pista de descida (sentido Rio de Janeiro) nada muda. Neste sentido, o fluxo de veículos não será alterado. Toda operação é previamente alinhada com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ANTT, prefeituras das cidades lindeiras e órgãos competentes.

Foto: Divulgação/CCR RioSP