Foragido da Justiça é preso pelo Sistema Integrado de Segurança de Volta Redonda

Um foragido da Justiça, de 36 anos, foi preso nessa terça-feira (dia 8) por agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública de Volta Redonda, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). O homem, que se encontrava em situação de rua, foi abordado nas imediações da Ilha São João após denúncias.

Durante a abordagem, foi descoberto que contra o homem havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de ameaça. O foragido não resistiu à prisão e foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde a pendência judicial foi confirmada e o homem permaneceu preso.

“O Sistema Integrado de Segurança Pública tem obtido resultados positivos e contundentes. As abordagens têm sido intensificadas e os agentes estão nas ruas, atentos a qualquer movimentação suspeita, com intuito de prevenir e combater as situações delituosas. Além disso, contamos com os grupos de WhatsApp, com mais de 14 mil pessoas, encurtando a distância entre os problemas e as soluções. Infelizmente não conseguimos ter uma viatura em cada esquina, mas nós conseguimos ter um cidadão de bem em todo lugar. O sucesso na segurança pública só acontece com a participação da sociedade.”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop.