Operação Desmonte: força-tarefa do Governo do Estado interdita dois ferros-velhos em Três Rios

Equipes da Operação Desmonte interditaram dois ferros-velhos do mesmo proprietário, nesta quarta-feira (dia 15), no bairro Jaqueira, no município de Três Rios. Os estabelecimentos funcionavam sem credenciamento junto ao Detran RJ. Em um dos locais, agentes da força-tarefa do Governo do Estado encontraram uma tampa traseira de um Fiat Tempra 1998/1999 com registro de roubo ocorrido em agosto de 2021. O proprietário do estabelecimento responderá por receptação culposa, sendo conduzido à 108ª Delegacia de Polícia (Três Rios).

As peças de automóveis à venda não tinham notas fiscais, estavam armazenadas de forma inadequada e sem as etiquetas de identificação que permitem rastrear a procedência do material. Também foram encontradas dezenas de placas de veículos desmontados, mas sem ocorrência de roubo ou furto.

Técnicos do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) detectaram potencial risco ambiental nos dois ferros-velhos, em razão do lançamento de poluentes diretamente no solo. Todo o material foi apreendido e será destinado à reciclagem em empresas cadastradas junto ao Detran RJ.

A força-tarefa tem o objetivo de combater o comércio ilegal de peças automotivas e incentivar os comerciantes do setor a atuar dentro da lei. Participam das ações, além do Detran RJ, equipes das polícias Civil e Militar, do INEA, da Secretaria de Estado de Fazenda e do Corpo de Bombeiros.

O presidente do Detran RJ, Rodrigo Coelho, destacou a importância de os ferros-velhos trabalharem dentro da lei, comercializando peças rastreáveis.

_ Já cadastramos cem ferros-velhos e mais de cem mil peças automotivas usadas, possibilitando o rastreamento do material comercializado. Nosso objetivo é fazer com que os estabelecimentos trabalhem com material lícito e de procedência segura_ disse.

O material vendido em ferros-velhos credenciados pode ser rastreado pelo comprador por meio de um QR Code. A consulta também pode ser feita pelo site do Detran RJ, na aba Desmontagem.

Criada em agosto de 2023 pelo Governo do Estado, a força-tarefa que fiscaliza o comércio de peças automotivas já realizou 80 operações, que resultaram na interdição de 162 ferros-velhos irregulares.