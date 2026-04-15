Prefeitura de Rio Claro realiza tapa-buracos na RJ-155 para amenizar riscos a motoristas

Diante das más condições da RJ-155, a Prefeitura de Rio Claro iniciou uma operação emergencial de tapa-buracos ao longo dos trechos mais críticos da rodovia que cortam o município. Mesmo sendo uma via de responsabilidade do DER-RJ, a administração municipal decidiu atuar diretamente para reduzir os riscos enfrentados por motoristas, diante da falta de manutenção e do aumento de acidentes.

“Do jeito que está há muito perigo para quem trafega diariamente pela estrada. Temos a limitação financeira, mas não podia ficar inerte ao que tem acontecido”, disse o prefeito Babton Biondi, se referindo a um acidente na última terça-feira (dia 14), que deixou 11 pessoas feridas devido a uma cratera na pista. Elas estavam em uma van que vinha de Angra dos Reis, na altura de Lídice.

Segundo a prefeitura, a operação teve início na divisa com Barra Mansa, na região de Getulândia, e deve avançar pelos trechos mais comprometidos. “A medida busca melhorar a trafegabilidade e oferecer mais segurança aos usuários da via, que enfrentam problemas frequentes, como pneus estourados, danos a veículos e acidentes”, apontou Babton.

A rodovia possui cerca de 76 quilômetros de extensão, sendo 42 dentro de Rio Claro — o maior trecho entre os municípios atendidos. De acordo com levantamento da Defesa Civil realizado em janeiro, após o período de chuvas, foram identificados 21 pontos críticos, com buracos, falhas no pavimento e risco de deslizamentos.

Desde então, o prefeito destacou que tem intensificado a cobrança por intervenções definitivas por parte do Estado, destacando que a situação da rodovia se agravou nos últimos meses, especialmente após as fortes chuvas. “Apesar das ações paliativas, o município reforça que a solução definitiva depende de obras estruturais por parte do governo estadual, responsável pela manutenção da RJ-155”, apontou Babton Biondi.

Foto: PMRC