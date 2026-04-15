Dupla é detida por tráfico de drogas em Barra Mansa após cerco da PM

Dois suspeitos, de 30 e 17 anos, foram detidos por tráfico de drogas na noite dessa terça-feira (dia 14), no bairro Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa. A ação foi realizada pela Polícia Militar após denúncia sobre a venda de entorpecentes na localidade conhecida como “Grota”.

Segundo a PM, a equipe montou um cerco tático e conseguiu abordar os dois envolvidos. Um terceiro suspeito conseguiu fugir por uma área de mata após desobedecer à ordem de parada e ainda efetuar disparos contra os policiais. Ninguém ficou ferido.

Durante a ação, foram apreendidos um rádio comunicador, dois celulares, pequenas quantidades de cocaína e maconha, além de dinheiro em espécie.

Os dois detidos foram levados para a 90ª Delegacia de Polícia. O homem de 30 anos permaneceu preso por tráfico e associação para o tráfico. Já o adolescente de 17 anos foi apreendido por ato infracional análogo aos mesmos crimes. O caso segue sob investigação.

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