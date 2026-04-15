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VR: Jovem de 19 anos é preso com drogas escondidas em mochila após denúncia

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FOLHA DO ACO
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Um jovem de 19 anos foi preso por suspeita de tráfico de drogas na tarde dessa terça-feira (dia 14), no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda. A ação foi realizada por equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Serviço Reservado da Polícia Militar, após denúncia de moradores sobre a atuação de traficantes na região.

De acordo com a PM, os agentes monitoraram o local conhecido como escadão da Rua L-1 e confirmaram a atividade criminosa. Durante a abordagem, três suspeitos tentaram fugir. Dois conseguiram escapar, enquanto o terceiro entrou em uma residência, onde acabou sendo localizado e detido.

Na casa, os policiais encontraram grande quantidade de entorpecentes escondida em mochilas, incluindo cocaína, maconha, haxixe e crack, além de dinheiro em espécie e um rádio comunicador, material frequentemente utilizado pelo tráfico para monitorar a movimentação policial.

O suspeito foi levado para a 93ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso por tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Foto: Divulgação

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