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Padrasto é preso por estupro de vulnerável e importunação sexual em Angra dos Reis; abusos começaram quando a vítima tinha 10 anos

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FOLHA DO ACO
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Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (dia 15), em Angra dos Reis, suspeito de estupro de vulnerável e importunação sexual contra a enteada. A ação foi realizada por policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), por volta das 7h, em cumprimento a mandado de prisão expedido pelo Juizado da Violência Doméstica e Familiar do município.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito se aproveitava de momentos em que ficava sozinho com a vítima para cometer os abusos. Os crimes teriam começado quando a criança tinha 10 anos, com práticas de cunho sexual dentro da própria residência.

As investigações apontam que a violência se agravou ao longo do tempo. No dia 3 de janeiro deste ano, o homem teria tentado manter relação sexual com a vítima enquanto ela realizava tarefas domésticas.

Diante da gravidade dos fatos, a autoridade policial responsável pelo caso solicitou a prisão preventiva do suspeito, que foi autorizada pela Justiça. Ele foi localizado e detido, permanecendo à disposição do Judiciário.

O caso segue em investigação.

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