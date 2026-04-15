Homem é preso em flagrante por descumprir medida protetiva e ameaçar ex-companheira em Barra do Piraí

Um homem de 50 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (dia 15) por descumprir medidas protetivas de urgência, no contexto de violência doméstica, em Barra do Piraí. A ação foi realizada por agentes da 88ª Delegacia de Polícia, após a vítima denunciar que o ex-companheiro vinha desrespeitando, de forma recorrente, a decisão judicial.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher procurou a unidade e relatou que o suspeito frequentava sua residência, no bairro Muqueca, onde fazia ameaças, gritava e tentava invadir o imóvel, mesmo proibido de se aproximar. Diante da gravidade da situação e do risco iminente, equipes foram mobilizadas imediatamente.

Os agentes conseguiram localizar o homem ainda no bairro e efetuaram a prisão em flagrante, interrompendo o ciclo de violência e garantindo a segurança da vítima.

Segundo a polícia, o suspeito possui histórico de envolvimento em outros casos de violência doméstica, o que reforçou a necessidade de uma resposta rápida.

A Polícia Civil destacou que seguirá atuando com rigor em casos semelhantes e reforçou a importância de denúncias por parte das vítimas, como forma de prevenir situações mais graves.

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