Foragido por tentativa de homicídio troca tiros com a polícia e foge para mata em Barra Mansa

Uma operação da Polícia Civil para capturar um foragido da Justiça terminou com troca de tiros na manhã desta quarta-feira (dia 15), no bairro Roselândia, em Barra Mansa. O suspeito, de 20 anos, investigado por tentativa de homicídio e ligação com o tráfico de drogas, conseguiu fugir por uma área de mata após atirar contra os agentes.

De acordo com a Polícia Civil, a ação foi realizada por equipes da 90ª Delegacia de Polícia, coordenadas pelo delegado Marcus Montez, com o objetivo de localizar criminosos envolvidos em homicídios e tráfico na região, que sofre influência de facção criminosa. O alvo da operação tinha mandado de prisão em aberto, expedido após investigação que o aponta como autor de uma tentativa de homicídio registrada no último dia 25 de março, também no Roselândia.

Durante a abordagem, por volta das 6h, o suspeito foi localizado escondido em um terreno. Ao perceber a presença dos policiais, ele fugiu efetuando disparos. Houve revide, mas o homem conseguiu escapar.

Na fuga, o criminoso abandonou uma pistola com numeração raspada, que foi apreendida pelos agentes. Apesar das buscas realizadas na área, ele não foi encontrado até o momento.

A Polícia Civil informou que as diligências continuam para localizar o suspeito e identificar possíveis comparsas. A corporação reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo WhatsApp do Disque Denúncia: (24) 99280-2952.

Em nota, o delegado Marcus Montez destacou que ações contra agentes de segurança serão combatidas com rigor. “Recebemos com absoluta indignação a atitude covarde de criminosos que atentam contra a vida de policiais em pleno cumprimento do dever. Quem atira contra a Polícia Civil faz uma escolha consciente de enfrentar o Estado e será tratado com o máximo rigor da lei. Não haverá trégua. Vamos intensificar as diligências até localizar e prender esse criminoso e todos os seus comparsas. Ninguém ficará impune. Já mobilizamos nossas equipes e estamos empregando todos os recursos investigativos e operacionais disponíveis para encontrá-los e levá-los à prisão o mais rápido possível”.

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