PRF flagra transporte de produto perigoso sem freios na Serra das Araras

Durante comando de fiscalização, em conjunto com profissionais da CCR RioSP, a Polícia Rodoviária Federal flagrou, nesta segunda-feira (dia 14), um veículo que transportava combustível, Biodiesel, com defeito no sistema de freios de um de seus semirreboques. No momento do acionamento dos freios, o conjunto apresentava um defeito, afetando a funcionalidade do sistema e a segurança durante o transporte do produto perigoso.

Segundo a PRF, o veículo trafegava sentido Rio de Janeiro e foi abordado bem no início da descida da Serra das Araras, na Unidade Operacional em Piraí.

A empresa responsável pelo transporte foi autuada por estar com o equipamento ineficiente/inoperante, conforme o art. 230 IX, do Código de Transito Brasileiro, resultando em uma infração de natureza grave, no valor de R$ 195, 23, além da autuação com base na legislação que regula o transporte de Produtos Perigosos, conforme normas do CONTRAN, no valor de R$ 2.800.

Foto: Divulgação/PRF