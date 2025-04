Homem é preso após furtar garrafa de uísque em supermercado de Valença

Um homem foi preso neste sábado (dia 26) após furtar uma garrafa de uísque no supermercado Bramil, localizado na Praça Paulo de Frontin, em Valença. A prisão ocorreu após uma denúncia.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada por volta das 11h22 e se dirigiu ao local. Ao chegarem, os policiais fizeram contato com o fiscal de segurança do supermercado, que relatou ter flagrado o furto por meio do sistema de câmeras de vigilância. O acusado foi abordado ao sair do estabelecimento com uma garrafa de uísque Jim Beam Bourbon, de 1 litro, avaliada em R$ 129,90.

Durante a análise das imagens, foi constatado ainda que o mesmo homem já havia furtado, no mesmo dia, outras duas garrafas de uísque — uma Red Label, no valor de R$ 119,90, e uma Buchanan’s 12 anos, de R$ 219,90 — que não foram recuperadas.

O suspeito foi conduzido à 91ª DP, onde foi autuado por furto (artigo 155 do Código Penal). A autoridade policial estipulou fiança no valor de dois salários mínimos.

Foto: Divulgação