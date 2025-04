Sexta-feira violenta em Três Rios: ataques a tiros deixam dois mortos e três feridos

A cidade de Três Rios registrou uma onda de violência na sexta-feira (dia 25), com dois homicídios e três pessoas feridas a tiros em diferentes pontos da cidade. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

O caso mais grave aconteceu no final da tarde, dentro de uma barbearia na Rua Fagundes Varela, no bairro Vila Isabel. Dois criminosos chegaram em uma moto, invadiram o estabelecimento e dispararam diversas vezes. Um jovem de 19 anos foi atingido por quatro tiros, socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu e morreu antes de receber atendimento hospitalar. Outros dois rapazes, de 24 e 25 anos, também foram baleados — um na perna e o outro nas costas — e encaminhados ao Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição.

Ainda na noite de sexta-feira, outro homicídio foi registrado no mesmo bairro. Um homem de 29 anos foi morto a tiros na Rua Arsênio Rodrigues. No local, no entanto, os policiais não encontraram testemunhas que pudessem ajudar a esclarecer o crime.

Já na madrugada deste sábado (dia 26), um jovem de 21 anos foi baleado no ombro esquerdo enquanto caminhava pela Estrada União-Indústria, na entrada do bairro Purys. A vítima relatou que voltava do Centro quando ouviu disparos e acabou atingida, sendo socorrida por um vizinho.

A Polícia Civil investiga os crimes e busca para localizar os envolvidos. Os casos foram registrados como homicídio e tentativa de homicídio na delegacia de Três Rios.

Foto: Reprodução/Redes Sociais