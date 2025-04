Motociclista fica gravemente ferido em acidente no Centro de Volta Redonda

Um motociclista ficou gravemente ferido em um acidente ocorrido na madrugada deste domingo (dia 27), na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Volta Redonda. A colisão aconteceu por volta das 3h, nas proximidades da Rodoviária Francisco Torres.

Segundo informações preliminares, o motorista de um carro modelo Fox trafegava pela via quando foi surpreendido por uma motocicleta. A batida foi frontal e, com o impacto, os ocupantes da moto foram arremessados. Um deles sofreu ferimentos graves e precisou ser socorrido ao hospital. O estado de saúde do rapaz, no entanto, é desconhecido.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas.

Foto: Reprodução/Redes Sociais