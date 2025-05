Piraí é contemplada com unidade do Instituto Federal após reunião no Ministério da Educação

A cidade de Piraí acaba de conquistar a implantação de uma unidade do Instituto Federal no município foi oficialmente liberada pelo Ministério da Educação (MEC). O anúncio foi feito pelo prefeito Pezão, logo após reunião em Brasília com o ministro da Educação, Camilo Santana, e membros da alta cúpula do MEC.

A agenda contou com a presença de lideranças estratégicas do ministério, como o secretário de Educação Profissional e Tecnológica, Marcelo Bregagnoli; a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba; o assessor especial para Assuntos Parlamentares e Federativos, Léo Brito; e a assessora especial do MEC, Ana Gardennya Linard.

Durante a reunião, o Ministério confirmou a liberação da implantação do Instituto Federal em Piraí, uma demanda antiga da população e que havia sido anunciada como compromisso pelo presidente Lula durante visita à cidade.

“É uma conquista histórica para Piraí. Essa unidade vai abrir caminhos para a formação técnica de qualidade, ampliar oportunidades para nossos jovens e impulsionar o desenvolvimento do município”, destacou o prefeito Pezão.

O Instituto Federal em Piraí representará um marco para a região, fortalecendo a educação pública e profissionalizante no interior do estado do Rio de Janeiro.