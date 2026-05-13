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Guarda Municipal prende suspeito de agredir mulher e apreende moto adulterada em Volta Redonda

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FOLHA DO ACO
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A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) atuou em duas ocorrências distintas entre terça (dia 12) e quarta-feira (dia 13). No primeiro, os agentes identificaram e conduziram à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) um homem suspeito de agredir uma mulher. Enquanto no segundo, apreenderam uma motocicleta sem placa e com sinais de adulteração.

Na suspeita de agressão à mulher, os guardas municipais foram acionados pelos Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) para atender uma ocorrência de agressão contra uma mulher em um bar, no bairro 207.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima com um ferimento na cabeça. Ela recebeu atendimento inicial e foi encaminhada ao Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves (antigo Cais Aterrado) para cuidados médicos. Após o atendimento, foi conduzida à delegacia para registro da ocorrência.

Com base nas características físicas e informações repassadas pela vítima, uma segunda equipe da GMVR realizou buscas na região e localizou o suspeito no bairro São Lucas. Ele foi conduzido à Deam, onde foi autuado pelos crimes de injúria e lesão corporal. Após ser ouvido, ele foi liberado e responderá em liberdade.

Já na manhã desta quarta-feira (dia 13), guardas municipais foram alertados pelo Ciosp para averiguar uma denúncia de motocicleta abandonada no bairro Cidade do Aço.

No local, os agentes encontraram o veículo sem placa e constataram diversos indícios de adulteração, como numerações de chassi e motor raspadas. A motocicleta foi removida e encaminhada à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde permanecerá apreendida para perícia e investigação.

Foto: Divulgação/Semop.

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