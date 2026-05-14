Exclusivo: Mauro Campos será lançado como pré -candidato ao Senado pelo NOVO

O empresário e engenheiro civil Mauro Campos deve ser anunciado nas próximas horas como pré-candidato ao Senado Federal pelo partido Novo no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por fontes ligadas à legenda e marca a entrada oficial do ex-candidato à Prefeitura de Volta Redonda na disputa estadual de 2026.

Mauro Campos ganhou projeção política nas eleições municipais de 2024, quando disputou a Prefeitura de Volta Redonda pelo Novo e terminou em segundo lugar. O desempenho consolidou seu nome como uma das principais lideranças do partido no Sul Fluminense.

A movimentação ocorre em um momento de incertezas no cenário político fluminense, especialmente no campo da direita. O ambiente ficou ainda mais instável após a renúncia do mandato do ex-governador Cláudio Castro e diante das indefinições envolvendo possíveis candidaturas ao Senado no estado.

Com forte ligação ao setor produtivo, Mauro Campos é CEO do Grupo Aceplan Construções e Incorporações e possui trajetória consolidada em entidades empresariais e industriais. Ao longo da carreira, presidiu por três mandatos a Associação Comercial de Volta Redonda e comandou o Sinduscon Sul Fluminense por sete mandatos consecutivos. Também atuou como primeiro tesoureiro da FIRJAN e integrou a diretoria da CBIC.

Além da atuação empresarial, Mauro Campos também mantém participação em projetos sociais e comunitários. Aliados afirmam que a defesa da ética, da responsabilidade fiscal e do desenvolvimento sustentável deve ser uma das principais bandeiras da pré-campanha.

O lançamento da pré-candidatura deve ocorrer oficialmente nas próximas horas, com articulações do Novo para fortalecer a presença do partido na disputa majoritária no estado do Rio de Janeiro.