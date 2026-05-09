Votação do acordo salarial e PPR dos metalúrgicos da Saint Gobain será dia 14

O Sindicato dos Metalúrgicos marcou para a próxima quinta-feira (dia 14), a votação da proposta de acordo salarial e do Programa de Participação nos Resultados (PPR) dos trabalhadores da Saint-Gobain. A consulta será realizada de forma on-line, das 6h às 17h, envolvendo a campanha salarial 2026/2027 e o acordo de PPR da categoria.

De acordo com o sindicato, os trabalhadores irão decidir entre duas propostas apresentadas nas negociações com a empresa.

Na proposta A, o reajuste salarial reivindicado é de 3,980% a partir de maio, referente ao INPC acumulado até março de 2026. O texto também prevê aumento de 10% no ticket alimentação, que passaria para R$ 1.110, valor que, segundo o sindicato, se tornaria o maior benefício da região, superando inclusive o praticado pela CSN. Outro ponto destacado é a manutenção das atuais tabelas de desconto do ticket alimentação e do plano de saúde, sem alterações para os trabalhadores.

Em relação ao PPR 2026, a proposta prevê antecipação de 50% do benefício, com pagamento marcado para 30 de setembro, no valor correspondente a um salário ou R$ 2.903, prevalecendo o maior valor.

Já na proposta B, o reajuste salarial seria de 4% a partir de 2026. O texto também mantém sem alterações as tabelas de desconto do ticket alimentação e do plano de saúde, além de prever a antecipação de 50% do PPR, com pagamento em 30 de setembro, correspondente a um salário ou R$ 2.903, o que for maior.

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Odair Mariano, reforçou a importância da participação dos trabalhadores na votação. Segundo ele, “não existe vitória sem presença e conquista sem a voz do trabalhador”.

Odair destacou ainda que a participação da categoria é fundamental para fortalecer e legitimar o processo de negociação, garantindo que a decisão final reflita a vontade da maioria dos metalúrgicos da Saint-Gobain.