PRF cumpre mandado de prisão durante abordagem na Dutra, em Itatiaia

Um homem de 27 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na manhã desta quarta-feira (13), durante uma abordagem na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. A ação aconteceu por volta das 10h15, na altura do km 330, no sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a PRF, agentes do Grupo de Patrulhamento Tático da 7ª Delegacia realizavam policiamento ostensivo quando decidiram abordar um veículo Hyundai HB20 branco, com placas de Mesquita, na Baixada Fluminense.

Durante a fiscalização e consulta aos sistemas de segurança, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o motorista. O documento havia sido expedido pela 3ª Vara da Família de Nova Iguaçu no dia 26 de abril deste ano, com validade até abril de 2028.

Após a confirmação da ordem judicial, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 99ª Delegacia de Polícia de Itatiaia, onde o caso foi registrado e foram adotadas as medidas legais cabíveis.

Foto: Divulgação/PRF