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Sicomércio-VR promove encontro sobre atualização da NR-1 e impactos nas empresas nesta quarta-feira (dia 13)

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FOLHA DO ACO
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O Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista de Bens, Serviços e Turismo), Volta Redonda, vai realizar no próximo dia 13 de maio, às 19h, um encontro voltado a empresários, gestores e profissionais de recursos humanos para abordar a atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que já está em vigor e traz mudanças importantes na gestão de segurança e saúde no trabalho. Os palestrantes serão Lídia Lannes, consultora em Saúde Mental Corporativa; e Rafael Alves de Almeida, médico do Trabalho. A iniciativa conta com a parceria da Lumen Gestão e Saúde Corporativa e da Zure Atenção Primária à Saúde.

O evento tem como objetivo apresentar, de forma prática, como as empresas podem se adequar às novas exigências, com foco na identificação, avaliação e controle de riscos ocupacionais, incluindo os fatores psicossociais — cada vez mais relevantes no ambiente corporativo.

A atualização da NR-1 reforça a necessidade de uma gestão mais estratégica e integrada, promovendo não apenas a prevenção de acidentes, mas também o cuidado com a saúde mental dos colaboradores, contribuindo para ambientes mais seguros, produtivos e sustentáveis.

Para o presidente do Sicomércio-VR, Jerônimo dos Santos, a iniciativa é fundamental para preparar o empresariado diante das mudanças. “Nosso objetivo é orientar e apoiar as empresas nesse processo de adaptação à nova realidade. Estar em conformidade com a NR-1 é mais do que atender à legislação, é investir em um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo”, destacou.

O encontro será realizado na sede do Sicomércio-VR, localizada na Rua Bernardo Ferraz, 383, no bairro Aterrado, em Volta Redonda. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo no link https://forms.gle/2zv38X7ys1vrEKF36, lembrando que as vagas são limitadas.

Serviço:
Evento: Atualização da NR-1
Data: 13 de maio
Horário: 19h
Local: Sicomércio-VR – Rua Bernardo Ferraz, 383, Aterrado – Volta Redonda
Inscrições gratuitas pelo https://forms.gle/2zv38X7ys1vrEKF36.

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