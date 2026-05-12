GMVR recupera moto furtada com auxílio do monitoramento por câmeras

A Guarda Municipal de Volta Redonda recuperou, na tarde dessa segunda-feira (dia 11), uma motocicleta que havia sido furtada no Parque Vitória, na região do bairro Três Poços. A recuperação foi possível com auxílio do monitoramento por câmeras do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

A motocicleta, uma Honda Fan 125 vermelha, havia sido furtada durante a madrugada, por volta das 2h35. Assim que recebeu informações sobre o crime, o Setor de Inteligência da GMVR iniciou um trabalho de monitoramento para rastrear a movimentação do veículo.

Segundo agentes que participaram da ação, por meio das câmeras de segurança da cidade, foi possível identificar que, logo após o furto, o suspeito seguiu com a motocicleta em direção a Pinheiral. À tarde, às 14h16, o Setor de Inteligência da GMVR constatou que ele havia retornado para Volta Redonda, passando a acompanhá-lo de forma estratégica desde a Avenida Amaral Peixoto, no Centro, até as proximidades de um posto de combustíveis, em Três Poços.

Pouco depois, equipes da Guarda Municipal foram deslocadas até a Rua 01 – transversal com a Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, onde localizaram a motocicleta escondida em uma área de vegetação. Ninguém foi preso.

Um detalhe que chamou a atenção é que, até o momento da recuperação, a proprietária ainda não havia registrado oficialmente o furto na delegacia, o que exigiu um trabalho manual e minucioso de inteligência e monitoramento para que a localização da motocicleta fosse possível.

A motocicleta foi apreendida e encaminhada à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde o caso foi registrado. Após os procedimentos legais, o veículo foi devolvido à proprietária.

Fotos: Divulgação/Semop.