Idoso morre após ser atropelado no bairro Paraíso, em Barra Mansa

Um idoso de 66 anos morreu após ser atropelado na manhã desta sexta-feira (dia 8) no bairro Paraíso, em Barra Mansa. O acidente aconteceu por volta das 6h47 na Avenida Waldomiro Peres Gonçalves.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, quando as equipes chegaram ao local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já prestava socorro ao condutor do veículo, que foi levado posteriormente para a Santa Casa. O estado de saúde dele não foi informado.

Ainda de acordo com os bombeiros, a vítima atropelada já estava sem vida no momento do atendimento.

A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência. A via ficou totalmente interditada, com passagem liberada apenas para pedestres e motociclistas, causando transtornos no trânsito da região.

As circunstâncias do acidente serão investigadas.