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segunda-feira, maio 11, 2026
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Sem gols: Voltaço empata com a Ferroviária pela Série C 

Por
FOLHA DO ACO
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O Voltaço empatou sem gols com a Ferroviária neste domingo (dia 10), no Estádio Raulino de Oliveira, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. 

O Volta Redonda criou oportunidades durante a partida, mas não conseguiu converter as chances em gol. Aos 38 minutos do primeiro tempo, o defensor Lucas, da Ferroviária, foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. 

Na segunda etapa, o Esquadrão de Aço passou a dominar ainda mais as ações e pressionou em busca da vitória até os minutos finais, mas o placar permaneceu empatado. 

Com o resultado, o Volta Redonda soma um ponto na competição nacional. 

Próximo jogo 

O Esquadrão de Aço volta a campo no próximo sábado (16), às 17h, contra o Santa Cruz Futebol Clube, na Arena Pernambuco, pela Campeonato Brasileiro Série C. 

Público e renda

  • Público presente: 461
  • Pagantes: 148
  • Renda: R$ 3.080,00

Foto: João Braz-COMKT/VRFC

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