Sem gols: Voltaço empata com a Ferroviária pela Série C 

O Voltaço empatou sem gols com a Ferroviária neste domingo (dia 10), no Estádio Raulino de Oliveira, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C.

O Volta Redonda criou oportunidades durante a partida, mas não conseguiu converter as chances em gol. Aos 38 minutos do primeiro tempo, o defensor Lucas, da Ferroviária, foi expulso após receber o segundo cartão amarelo.

Na segunda etapa, o Esquadrão de Aço passou a dominar ainda mais as ações e pressionou em busca da vitória até os minutos finais, mas o placar permaneceu empatado.

Com o resultado, o Volta Redonda soma um ponto na competição nacional.

Próximo jogo

O Esquadrão de Aço volta a campo no próximo sábado (16), às 17h, contra o Santa Cruz Futebol Clube, na Arena Pernambuco, pela Campeonato Brasileiro Série C.

Público e renda

Público presente: 461

Pagantes: 148

Renda: R$ 3.080,00

Foto: João Braz-COMKT/VRFC